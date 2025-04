Un altro sussurro di devozione si leva dalla città di Trapani, un eco di dolore che si fa strada tra le vie, annunciando l’uscita della Madre Pietà del Popolo. Il suo sguardo, carico di una sofferenza che trafigge l’anima, si posa sulla sua gente, condividendo il peso di ogni croce, di ogni perdita.

La processione si snoda lenta e composta, un fiume di preghiere silenziose che accompagna il suo cammino. Ogni passo è un omaggio al sacrificio del Figlio, ogni volto che si affaccia al suo passaggio riflette un dolore intimo, una partecipazione sentita al dramma della Passione.





E poi, il momento tanto atteso, l’incontro. La Madre Pietà del Popolo giunge al ricovero che accoglie la Madonna dei Massari. È un abbraccio spirituale tra due icone del dolore mariano, un dialogo silenzioso tra madri che comprendono fino in fondo il significato del sacrificio e della perdita.

In questo istante sacro, i componenti dei due gruppi si fanno portatori di un gesto semplice ma profondamente significativo: lo scambio di un cero. Un simbolo di luce che si offre, un segno tangibile di amicizia e di una pace duratura, un patto silenzioso stretto nel nome della comune devozione. In quella fiamma tremolante, arde la promessa di fratellanza, la volontà di superare antiche rivalità in nome di una fede condivisa.





È un momento di commozione intensa, un’emozione che si propaga tra la folla, testimone di questa riconciliazione spirituale. Due anime della città si ritrovano, si tendono la mano, offrendo un esempio di unità e di amore fraterno, valori che sono il cuore pulsante della Settimana Santa trapanese.

Dopo questo toccante incontro, la Madre Pietà riprende lentamente il suo cammino verso la sua dimora. Ogni passo è ora più leggero, quasi confortato da questo abbraccio spirituale, da questo segno di pace ritrovata. Nel cuore dei fedeli, resta l’eco di questo momento di grazia, la consapevolezza di aver assistito a un gesto che va oltre il rito, che tocca le corde più profonde dell’anima comunitaria.





Il rientro delle Madri Pietà segna la fine di un’altra giornata intensa di preparazione interiore. L’attesa si fa palpabile, la consapevolezza che il “giorno più lungo e più bello dell’anno” si avvicina. Un giorno in cui il dolore raggiungerà il suo culmine, ma che porterà con sé, nella sua oscurità, la promessa luminosa della Resurrezione. Trapani si raccoglie nel silenzio, custodendo nel cuore il ricordo di questo incontro fraterno, pronta ad affrontare con fede e devozione il culmine della sua Settimana Santa.

Luogo: Chiesa Anime Sante del Purgatorio , Via San Francesco d’Assisi, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

