Dal 7 luglio al 27 agosto 2023

“m2onthebeach”:

il tour estivo di Radio m2o nei beach club d’Italia

8 dj set esclusivi a Catania, Jesolo, Riccione e Porto Rotondo con i dj della radio: Albertino, Shorty, Wad, Walter Pizzulli, “Get Far” Fargetta, Bad Dolls con Vittoria Hyde, Oyadi e Valentina Dallari, Danny Omich e LRNZ

Dopo la presenza al Nameless Festival e al Kappa FuturFestival, continua l’estate live di m2o che ora porta la sua inconfondibile musica e i suoi DJ in alcuni dei beach club più cool d’Italia con “m2onthebeach”, il summer tour che prenderà il via da Catania il 7 luglio e si concluderà il 27 agosto a Jesolo. Otto date da non perdere e tutte da ballare, anche con speciali doppi e tripli appuntamenti, nelle ambite spiagge di Catania, Jesolo, Riccione e Porto Rotondo.

In console il divertimento è assicurato con gli esclusivi dj set al tramonto di alcuni dei DJ più amati di m2o che si esibiranno singolarmente nelle varie tappe del tour, tra cui Albertino, “Get Far” Fargetta, Shorty, Wad, Walter Pizzulli, le Bad Dolls (Vittoria Hyde, Oyadi e Valentina Dallari), Danny Omich e LRNZ.

Nello specifico, il calendario prevede: venerdì 7 luglio all’Afrobar Beach di Catania (dalle 18.30 alle 20.00) Danny Omich e LRNZ; domenica 23 luglio tocca al direttore artistico di m2o Albertino alla TerrazzaMare di Jesolo (dalle 21.00 alle 22.15); martedì 25 luglio Shorty sarà al Samsara Beach di Riccione (dalle 18.30 alle 20.00); venerdì 4 agosto Walter Pizzulli accenderà l’Afrobar Beach di Catania (dalle 18.30 alle 20.00); sabato 5 agosto Albertino arriva al Samsara Beach di Riccione, che martedì 8 agosto ospita anche Wad (entrambi dalle 18.30 alle 20.00); giovedì 10 agosto “Get Far” Fargetta sbarca al Blu Beach di Porto Rotondo (dalle 22.30 alle 24.00); infine, domenica 27 agosto, spetta alle Bad Dolls chiudere il tour alla TerrazzaMare di Jesolo (dalle 20.30 alle 22.30).

