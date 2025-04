Grande partecipazione ed emozione, sabato 5 aprile, a Villa Butera per l’inaugurazione della mostra fotografica “Macelleria Palermo“. L’esposizione, curata dal fotoreporter Franco Lannino con foto sue e di Michele Naccari dell’agenzia Studio Camera, offre uno sguardo potente e senza edulcorazioni sulla sanguinosa guerra di mafia che ha segnato Palermo tra la fine degli anni ’80 e i primi anni del nuovo millennio.

A fare gli onori di casa, l’assessore alla Politiche sociali, Emanuele Tornatore che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per mantenere viva la memoria di un periodo drammatico per la città. “È una mostra che ci racconta la crudeltà dei mafiosi durante la guerra di mafia, scatti molto forti di morti ammazzati che ci raccontano quegli anni in cui si assisteva ad una guerra civile, quindi anche una guerra contro lo Stato. È di fondamentale importanza ricordare, fare memoria e spiegare ai giovani”.

Le immagini sono forti, a volte disturbanti, ma necessarie. Sono testimonianze visive di un periodo buio della storia siciliana, un periodo in cui Palermo era teatro di una guerra senza quartiere. ‘Macelleria Palermo’ non è solo una mostra fotografica, ma un atto di memoria collettiva. Un modo per onorare le vittime della mafia, per non dimenticare il loro sacrificio e per ribadire l’impegno nella lotta contro questa piaga.

Roberto Leone, vicesegretario vicario di Assostampa, ha offerto il suo prezioso contributo nel commentare le fotografie e nel contestualizzarle nel panorama del fotogiornalismo.

“Questa mostra è un monito per le nuove generazioni, affinché conoscano e comprendano l’orrore della mafia e siano protagoniste nella costruzione di una società libera e giusta”, ha detto Leone che ha sottolineato l’importanza, per una democrazia libera e forte, dell’informazione in tutte le sue forme, evidenziando il ruolo cruciale del lavoro giornalistico e dei fotoreporter in contesti di violenza e criminalità organizzata.

“Il lavoro di fotoreporter come Franco Lannino è fondamentale per la democrazia. Le loro immagini crude e dirette squarciano il velo dell’indifferenza e ci pongono di fronte alla realtà, anche quando è dolorosa. Sono testimonianze imprescindibili che contribuiscono a costruire una coscienza collettiva e a rafforzare l’impegno civile contro ogni forma di sopraffazione e violenza. Senza il coraggio di questi professionisti, molte verità rimarrebbero nascoste, minando le fondamenta stesse di una società libera e consapevole.”

La mostra “Macelleria Palermo” rappresenta un’occasione imperdibile per riflettere su un passato che non deve essere dimenticato e per rinnovare l’impegno nella lotta contro la mafia.

Sarà visitabile a Villa Butera sino al 15 aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 ed il mercoledì anche di pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00.

Sono già previste visite per gli studenti delle scuole medie superiori.

