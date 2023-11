MACS, la società di ingegneria integrata con sede a Palermo, ha partecipato attivamente, in qualità di partner dell’evento, alla Terza Conferenza Nazionale delle Comunità Energetiche, un evento di rilevanza nazionale organizzato da WEC Italia in collaborazione con il GSE, tenutosi presso l’Auditorium del GSE a Roma. L’incontro si è rivelato un momento cruciale per esaminare gli sviluppi del settore energetico, coinvolgendo istituzioni centrali e locali, media, università, associazioni, aziende, studi professionali ed esperti del settore, cittadini e consumatori.

Negli ultimi due anni, i tecnici e sviluppatori di MACS hanno partecipato in qualità di relatori a diversi importanti eventi, conferenze e tavoli tecnici sull’argomento. MACS ha avuto anche l’onore di essere invitata ad altrettanti eventi di spessore nazionale quali Ecomed, Key Energy 2022 e 2023, SMAU 2022 e In.Sicily 2023. La partecipazione di MACS all’evento IFEC è stata inoltre menzionata dalla rivista WEC Italia.

Davide Maimone, socio fondatore e Direttore tecnico di MACS, ha partecipato all’evento come relatore, condividendo riflessioni cruciali sullo stato attuale delle comunità energetiche. In merito all’attuale contesto normativo, Maimone ha dichiarato: “Purtroppo, nonostante i vari proclami di sblocco e di partenza delle CER, ci troviamo ancora di fronte a una stasi normativa. Tuttavia, stiamo monitorando le attività di studio e costituzione delle comunità energetiche, gestendo l’implementazione di circa 100 Comunità Energetiche in Sicilia, 50 in Sardegna e altre in diverse regioni d’Italia. MACS rimane, dunque, impegnata nell’affrontare le sfide della transizione energetica, contribuendo all’adozione delle Comunità Energetiche come strumento chiave per un futuro sostenibile”.

“In tale direzione – aggiunge Mirco Alvano, Amministratore di MACS – dopo aver fondato MACS nel 2019, sulla scia della Direttiva europea 2001/2018 (RED II), nel 2022 abbiamo dato vita a MACS_CER, un processo ad alto valore tecnologico e consulenziale, dedicato al supporto delle Comunità Energetiche durante tutte le fasi del loro sviluppo. La soluzione MACS_CER si distingue per le interazioni in chiave IoT e l’interoperabilità con piattaforme proprietarie come MACS_CHARGE e MIMED, garantendo la corretta gestione delle CER dal coinvolgimento degli attori locali alla loro corretta e integrata gestione”.

In chiusura, Eleonora Florìa, che dal principio sta gestendo lo sviluppo di MACS_CER, ha evidenziato tre punti chiave risolti proprio dalla soluzione messa in campo da MACS: “Da una corretta progettualità iniziale e un adeguato studio di fattibilità tecnico-economica, riusciamo a dimensionare, già dal principio, una CER efficiente e plasmata ad hoc. Tramite una gestione attenta e costante, garantita dalla nostra piattaforma web-based e dal nostro know-how, siamo in grado di rispettare le aspettative iniziali. Tutto ciò è garantito dalla nostra soluzione tecnologica che consente il rispetto di un processo automatizzato fondamentale per rendere disponibili dati certi in tempo reale alla CER”.