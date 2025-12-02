Il borgo madonita di Geraci Siculo si prepara a vivere la magia delle feste con i “Mercatini di Natale 2025”, un appuntamento ormai atteso che animerà il borgo madonita con artigianato, decorazioni, prodotti tipici e spettacoli dedicati a tutte le età. La manifestazione, promossa dal comune di Geraci Siculo, dalla Parrocchia di Santa Maria La Porta e dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente e dall’associazione “I nipoti du nannu”, trasformerà il paese in una vera e propria “montagna d’inverno”, tra luci, atmosfera natalizia e momenti di intrattenimento.

Il programma prenderà il via sabato 6 dicembre e proseguirà fino a domenica 21 dicembre, con appuntamenti distribuiti nei fine settimana. Ogni giornata sarà caratterizzata da iniziative diverse che arricchiranno l’esperienza dei visitatori, tra spettacoli musicali, show itineranti, teatro di strada e tradizioni popolari. “I Mercatini di Natale rappresentano per Geraci Siculo non solo un momento di festa, ma anche un’importante occasione di promozione culturale e turistica — dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa – Quest’anno abbiamo costruito un programma ricco e inclusivo, capace di valorizzare le tradizioni madonite e di offrire ai visitatori un’esperienza autentica, immersa nella bellezza del nostro borgo. Il nostro obiettivo è continuare a investire in iniziative che rafforzino l’identità del territorio e che rendano Geraci Siculo una meta sempre più attrattiva nel periodo natalizio. Invitiamo cittadini e turisti a vivere con noi questa atmosfera unica”.

Il programma degli eventi

Sabato 6 dicembre

Spettacolo musicale “Blue Stars Street Band”. Apertura mercatini: 17 – 20:30

Domenica 7 dicembre

Spettacolo di giocoleria e teatro di strada a cura dell’Associazione Kiklos. Apertura mercatini: 10 – 20:30

Lunedì 8 dicembre

Spettacolo musicale itinerante con zampogne, fisarmoniche e ciaramelle. Apertura mercatini: 10 – 20:30

Sabato 13 dicembre

“U Presepiu Cuntatu e Cantatu” a cura dell’Associazione Virgintì Milly. Apertura mercatini: 17 – 20:30

Domenica 14 dicembre

Spettacolo teatrale “Il mito della rosa rossa” della compagnia I Trovatori. Apertura mercatini: 10 – 20:30

Sabato 20 dicembre

Spettacolo natalizio “Note di Natale nel Borgo” a cura di Real Events. Apertura mercatini: 17 – 20:30

Domenica 21 dicembre

Spettacolo musicale itinerante con zampogne, fisarmonica e ciaramelle. Apertura mercatini: 10 – 20:30





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.