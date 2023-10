Realverso, il metaverso che promuove gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, si è aggiudicato il premio Top of the PID 2023 nella categoria Turismo alla Maker Faire di Roma, la fiera dell’innovazione alla sua XI edizione. La siciliana iInformatica srl fondata dall’Ingegnere trapanese Giuseppe Oddo – con sede a Trapani e Catania – e già nota per il progetto Sicanium, ha vinto il premio dell’iniziativa di Unioncamere, “PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio”, grazie ai cardini del suo progetto: innovazione, cultura e sostenibilità.

Ma non solo. Realverso è un ambiente virtuale dove si valorizzano i borghi italiani e vengono rappresentati in 3D con la tecnica del low poly design. Un percorso digitale in cui gli utenti attraverso i loro avatar possono interagire fra loro tramite voce o reaction, interagire con i “digital twin” – letteralmente “gemello digitale” – di oggetti fisici, andare alla scoperta di aziende e prodotti territoriali e apprendere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

In più chi compie azioni sostenibili viene ricompensato con conio etico. Un luogo in cui iInformatica Srl valorizza attivamente il territorio, il made in Italy e la realtà: Realverso, infatti, usa il digitale per far ritornare l’utente nel reale e farglielo riscoprire.

Top of the PID che quest’anno ha visto oltre 147 iniziative in gara accomunate da un unico obiettivo: coniugare la transizione digitale con un approccio “sostenibile”. “Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento che è la conferma che l’integrazione tra il mondo digitale, l’arte ed il territorio è non solo possibile, ma sta avvenendo nel modo giusto” ha dichiarato alla premiazione Diego Sinitò, coordinatore di Realverso.

“Vogliamo ringraziare Unioncamere per l’organizzazione di questo splendido evento che ci ha consentito di mostrare le potenzialità del metaverso nella promozione territoriale” ha aggiunto Alessandro Verderame, sviluppatore del metaverso, a cui si è unito il concepteur del progetto di iInformatica srl, Alessandro D’Alcantara: “Un sentito ringraziamento va a tutto il team aziendale che è per noi una vera famiglia e che ha lavorato instancabilmente per rendere possibile la realizzazione di questo progetto”.

Per ulteriori informazioni su Realverso e per sapere tutto su iInformatica Srl: https://www.iinformatica.it

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.