Domenica 28 maggio i volontari dell’Associazione Amici dell’Hospice Siracusa e CIAO Onlus si ritroveranno per celebrare insieme la XXII Giornata Nazionale del Sollievo. L’iniziativa, organizzata dalle due associazioni e aperta a tutti, si svolgerà presso l’Urban Center di Siracusa a partire dalle 18.30.

La Giornata Nazionale del Sollievo ricorre ogni anno l’ultima domenica di maggio. Istituita nel 2001 dal Ministero della Salute, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del sollievo dal dolore fisico e psicologico, sul valore della cura e sul fondamentale supporto alle persone affette da malattie croniche, gravi, inguaribili.

Un appuntamento irrinunciabile per gli Amici dell’Hospice Siracusa e CIAO Onlus che, come ogni anno, promuovono un momento d’incontro con la cittadinanza sui temi cari alle due associazioni: cure palliative, terapia del dolore, centralità del malato e dei suoi bisogni, qualità della vita e dignità della persona, umanizzazione del rapporto medico-paziente. Una riflessione ostica, ma necessaria, su quanto il dolore possa essere debilitante per coloro che lo sperimentano e quanto sia necessario fare di più per alleviare la sofferenza delle persone ammalate e delle loro famiglie.

Inaugurata dal tradizionale lancio dei palloncini, che si svolgerà alle 17 presso la statua di Archimede sul Ponte Umbertino, la Giornata Nazionale del Sollievo avrà inizio alle 18.30, nei locali dell’Urban Center di Siracusa, con una conversazione dal titolo “Cure Palliative Pediatriche: mito vs realtà. Quanto ne sai davvero”, dedicata al tema delle Cure Palliative pediatriche e alla responsabilità delle parole. L’Associazione Amici dell’Hospice sposa, infatti, le finalità dell’iniziativa “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche”, ideata dalla Fondazione Maruzza, il cui obiettivo è promuovere l’importanza delle Cure Palliative Pediatriche e sostenere la necessità di attivare i servizi di CPP in tutte le regioni d’Italia.

A seguire, lo spettacolo di magia della Maga Benny e, in chiusura, il concerto di Nicoletta Palermo, accompagnata da Carmelo Guastella.

