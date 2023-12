In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS il team dei virologi dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala ha tenuto un seminario di sensibilizzazione contro le malattie infettive per una corretta informazione e tutela della salute nell’Istituto Scolastico IISS “G.G. Adria-G.P. Ballatore” – Mazara del Vallo (TP). L’evento è stato organizzato da AJS Connection e realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead Sciences.

La giornata Mondiale contro l’AIDS è stata celebrata a Mazara del Vallo in maniera assolutamente particolare. Numerosi ragazzi dell’ultimo anno dell’Istituto Scolastico IISS “G.G. Adria-G.P. Ballatore” hanno infatti liberamente scelto di sottoporsi al test gratuito per l’HIV nell’unita’ mobile messa a dispisizione dell’ASP di Trapani.

Una decisione presa al termine del seminario di sensibilizzazione contro le malattie infettive per una corretta informazione e tutela della salute tenuto dal team dei virologi dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala diretto dal dottore Pietro Colletti. Un evento organizzato da AJS Connection e realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead Sciences.

“Diamo uno schiaffo ai pregiudizi – ha detto, tra l’altro, il dottore Colletti, nella sua breve ma intensa presentazione -. Non esistono categorie a rischio ma solo comportamenti a rischio”, esortando i ragazzi ad adottare la massima libertà mentale.

Subito dopo ci sono stati i saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Mazara del Vallo, Gianfranco Casale, e l’intervento del dottore Giuseppe Morana, ASP Trapani e Direttore dell’ospedale “Abele Aiello” di Mazara del Vallo che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della vaccinazione.

Francesco Santocono, docente di Diritto Sanitario dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento e Responsabile della Comunicazione Istituzionale dell’Arnas Garibaldi di Catana, ha poi presentato il suo film “Io e Freddie: una specie di magia” spiegando che si tratta di “Una nuova strada per comunicare in maniera diversa le problematiche legate all’AIDS”.

Dopo la proiezione del film sono intervenuti il dottore Sergio Cianchino che ha parlato della prevenzione; la dottoressa Consuelo Geraci che ha affrontato il tema delle malattie a trasmissione sessuale; la dottoressa Giusy Bertolino che ha delineato Il ruolo dell’infermiere nei confronti dei pazienti affetti da malattie infettive.

Ha chiuso l’incontro l’intervento della professoressa Silvana Rosa Maria Lentini, Dirigente scolastico dell’Istituto Scolastico “G.G. Adria-G.P. Ballatore”.

