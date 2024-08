Ultimo appuntamento del Pineta Fest 2024 con ingresso gratis per gli under 15.

Il 28 agosto si chiude “Pineta Fest, Concerti e Teatro” che si è tenuto presso la pineta comunale di Petralia Sottana durante l’estate che sta per concludersi.

A chiudere la kermesse sarà la nota imitatrice Emanuela Aureli con “Mamma ho perso… l’Aureli”.

Lo spettacolo è un one woman show in cui l’Aureli si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma attraverso racconti che entusiasmano il pubblico e lo divertono. Un sano divertimento, cambi di voci, di espressioni mimiche grazie alle quali Emanuela, riesce velocemente ad impersonare i suoi personaggi con grande capacità espressiva da tenere inchiodato il pubblico per un’ora e mezzo.

Luogo: Pineta Comunale Petralia Sottana, PETRALIA SOTTANA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 28/08/2024

Data Fine: 28/08/2024

Ora: 20:30

Artista: EMANUELA AURELI

Prezzo: 10.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.