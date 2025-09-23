Palermo 23 settembre 2025 – Ancora niente stipendi di agosto per i 120 lavoratori della Manelli Costruzioni impegnati su Palermo su tre appalti: Collettore emissario Palermo Su Est, Rete fognaria Cruillas e stazione Lazio del passante ferroviario. Ieri hanno scioperato i lavoratori della stazione Lazio e del collettore emissario Palermo sud est, dopo il presidio in Prefettura di venerdì scorso.

E stamattina Fillea, Filca e Feneal hanno manifestato con un sit-in davanti all’Ispettorato del Lavoro di viale Praga, dalle 9 alle 12, “per richiamare l’attenzione su tutte le inadempienze contrattuali che sta portando avanti l’azienda, in primis stipendi in ritardo, ferie forzate, licenziamenti e i mancati rinnovi dei contratti in scadenza dei lavoratori interinali e di un gruppo di lavoratori con contratti a tempo determinato.





