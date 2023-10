Sono passati 933 giorni dal crollo di via Lido Sacramento e ancora non

c’è una data certa dell’inizio dei lavori.

Tutto comincia il 16 marzo del 2021, quando a causa di forti precipitazioni, via Lido Sacramento

crolla per la prima volta.

Dopo un paio di mesi, l’Amministrazione Italia pubblicò una determina (la numero 125 dell’11

maggio 2021) in cui scriveva: “dopo i lavori di pulizia della predetta scarpata, si è riscontrato che

questa non è affetta da gravi cedimenti, ma è solo minacciata dall’erosione marina e che quindi le

opere di ripristino più urgenti possono riguardare, in atto, anche soltanto il ripristino del tratto di

carreggiata stradale che ha ceduto”.

“Con questo documento il governo della città – dice Michele Mangiafico, leader del movimento “Civico

4” – ammette la propria incompetenza asserendo che il fenomeno è dovuto solo all’erosione costiera e non

anche al trascinamento dell’acqua da monte a valle. Una seconda spinta che ha determinato il crollo”.

All’epoca la soluzione scelta fu quella di ricompattare il lato della strada che aveva ceduto per una

spesa di 17.852,28 euro. Il “consolidamento” durò poco: con l’arrivo dell’uragano Medicane via Lido

Sacramento crolla di nuovo. Da allora non è stata ripristinata.

“E questo perché l’Amministrazione comunale – spiega Mangiafico – decide di appendere l’arteria a un

finanziamento regionale. Così, mentre da un lato con due diversi mutui, complessivamente di 2 milioni e

mezzo di euro, ha rispristinato il lungomare di Levante e ha realizzato 24 manutenzioni stradali, non

attribuisce lo stesso carattere di urgenza a via Lido Sacramento, altrimenti sarebbe già stata ripristinata. Ma

la cosa è più grave si è verificata il 19 gennaio 2023: un’associazione organizza una riunione con il sindaco, il

quale, alla presenza di alcuni progettisti, presenta il progetto di rifacimento. Quello che accade è che quei

progettisti al 19 gennaio non erano ancora stati incaricati, e lo saranno soltanto una settimana dopo. E quel

famoso progetto presentato, non essendo i progettisti ancora incaricati, non era entrato a protocollo.

L’Amministrazione comunale, a poco dalle elezioni, promette che almeno uno dei due tratti di via Lido

Sacramento sarebbe stato ripristinato entro giugno del 2023 e, solo dopo le elezioni, veniamo a sapere che

per via Lido Sacramento se ne parlerà a fine 2023”.

“Ebbene – svela Mangiafico – neanche questo è vero perché al progetto di quella strada manca la

valutazione d’impatto ambientale e quindi forse, ma solo forse, per via Lido Sacramento se ne parlerà nel

2024”.

Il tutto al netto dei disagi di turisti, residenti e commercianti. Durante una diretta Facebook con

Mangiafico, sono intervenute Rosetta Caschetto, vicepresidente del Comitato di via Lido Sacramento

sulla riduzione del servizio di trasporto pubblico locale, e Adele Puglisi, commerciante, titolare del

market La Greca e componente del Comitato, sui danni subiti dall'economia locale

“Noi residenti non abbiamo neppure servizi”, dice la signora Caschetto parlando dei collegamenti dei bus

all’Isola.

“Siamo stati lasciati soli – ribadisce la commerciante – Io non riesco più a lavorare come prima, e ancora

peggio, qualcuno ha chiuso ed è andato via”.

Il movimento sta elaborando un esposto alle autorità competenti per denunciare ogni ambiguità abbia ad

oggi caratterizzato tutto il procedimento amministrativo volto al ripristino di via Lido Sacramento: “basta

negligenza e strafottenza”, conclude Mangiafico.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.