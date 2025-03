La valorizzazione dell’artigianato artistico come patrimonio culturale immateriale legato al territorio. È con questo spirito che lo scorso sabato 8 marzo, presso il Baglio Maranzano di Buseto Palizzolo, si è svolta la tavola rotonda organizzata da CNA Trapani nell’ambito della seconda edizione di “Mani d’Oro”.



Un confronto ricco di spunti e idee cui hanno partecipato imprenditrici e imprenditori, alcuni dei quali hanno avuto modo di esporre i loro manufatti- pitture, intrecci di materiali particolari, decorazioni siciliane, lavori in cuoio e di sartoria, lavorazione pasta.



I vertici della Cna provinciale, d’altra parte, hanno illustrato ai presenti strumenti concreti per avviare, sviluppare e rafforzare un’attività, con una particolare attenzione- nella Giornata Internazionale dei diritti delle donne- all’imprenditoria tutta al femminile. Un focus particolare ha avuto come oggetto le opportunità e i servizi che la CNA fornisce, in tutti i settori economici, dal commercio al turismo, con attenzione specifica al Bando Turismo 2025, dedicato al turismo siciliano. Un settore, quest’ultimo, che la CNA vede da anni come “grande possibilità di rilancio del territorio, specie se pensato insieme al comparto dell’agroalimentare”.



L’evento ha visto anche uno spazio dedicato a “Voci di donne, voci di imprese”. A condividere la loro esperienza imprenditoriale di successo sono intervenute due rappresentanti di CNA Trapani: Erminia Bianco, la cui azienda si occupa di manufatti in cemento, e Agata Catanese, la cui attività è incentrata sulla lavorazione del ferro.



È intervenuta anche Valentina Scacco, padrona del Baglio Maranzano, presso cui fa accoglienza, che ha prospettato un’opportunità di rilancio del territorio. Presenti anche Leonardo Coppola e Mariarita Bica, rappresentanti dell’Associazione “Porto di terra” che valorizza l’artigianato di Buseto Palizzolo.



“Cna Trapani ha un occhio particolare per le donne e il loro saper fare- dichiarano Francesco Cicala e Giuseppe Orlando, Segretario e Presidente della Cna provinciale- così come ce l’ha per l’artigianato artistico locale, che consideriamo patrimonio immateriale da custodire e valorizzare. Ormai da anni mettiamo a disposizione le nostre competenze per fornire tutte le indicazioni e le agevolazioni utili allo sviluppo di idee imprenditoriali e creatività, nonché per accompagnare imprenditrici e imprenditori nel percorso di crescita e sviluppo della loro attività, che inevitabilmente coinvolge anche la crescita e lo sviluppo del territorio”.



