“È stata approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana la manovra Ter. Un provvedimento tanto atteso dai lavoratori del comparto forestale e dei consorzi di bonifica che insieme al mondo agricolo si aspettavano di più. Duole invece registrare che questo governo ha scelto di destinare le risorse ad altro, dimenticando migliaia di famiglie siciliane che vivono di precariato. Noi di UGL avevano chiesto di aumentare le giornate di lavoro di questi lavoratori così da combattere con serenità lavorativa contro gli incendi e aiutare il mondo agricolo garantendo l’irrigazione nei campi agricoli. Così non è stato”. Lo dichiarano in una nota congiunta Franco Arena, segretario regionale UGL Agroalimentare Sicilia, e Carmelo Giuffrida, segretario regionale UGL Sicilia

