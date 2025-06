“Durante la mattinata sono stati passati in rassegna tutti gli interventi programmati. Ringrazio il sottosegretario Mantovano per la sensibilità mostrata facendo il giro di tutte le città oggetto del contributo e per la particolare attenzione mostrata verso il quartiere Borgo Nuovo, a Palermo”. Così in una nota Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, sugli interventi di riqualificazione e la visita a Palermo del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

