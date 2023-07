Si aprirà con un grande evento che vedrà coinvolti artisti di fama internazionale la sezione musicale del Capo Rasocolmo Summer Fest 2023. Di scena domenica 9 a partire dalle 19 Manuela Ciunna in concerto accompagnata alle tastiere da Seby Burgio e al sax da Micheal Rosen.

Cantante e cantautrice, vincitrice del concorso “Chicco Bettinardi – Nuovi Taleno del Jazz Italiano 2018”, Manuela Ciunna ha collaborato e suonato con vari artisti noti al panorama jazz e brasiliano in Italia e all’estero come Ana Costa, Nicola Stilo, StjepKo Gut, Fabrizio Bosso, Micheal Rosen, Eddy Palermo, Andrea Rea, Alfredo Paixao.

Il trio nasce dall’idea della vocalist augustana con l’intento di unire la sua grande passione per la musica brasiliana con il jazz del pianista Seby Burgio e del sassofonista Michael Rosen.

Seby Burgio siciliano nato a Siracusa, è attualmente uno dei pianisti jazz più richiesti in Italia. Vanta collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali come Enrico Rava, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Max Ionata, Rosario Giuliani, Stefano Di Battista, Steve Grossman, Francesco Cafiso, Massimo Morriconi, Masismo Manzi, Stjepko Gut, Gegè Telesforo, Barbara Casini, Renzo Arbore, Chiara Civello, Mario Venuti, Fabio Concato, Larry James Ray, Paolo Belli, Roy Paci e tanti altri.

Michael Rosen, nato nel 1963 ad Ithaca, nello stato di New York, ha frequentato la Berklee School of Music. Dopo un tour Italiano con il pianista Delmar Brown in 1987, si stabilisce in Italia. Durante la sua permanenza nel Bel Paese e nella scena musicale europea, Michael si è esibito in diversi e noti jazz festival, ed ha inciso praticamente per tutti i principali jazzisti italiani, da Enrico Rava e Franco D’Andrea , a Roberto Gatto e Franco Ambrosetti. Il suo sound accattivante e la sua simpatia ne hanno fatto un artista richiestissimo anche da cantanti come Mina, Celentano, Concato, Rossana Casale, Renato Zero, Giorgia, Antonacci e Fiorello. Da poco ha intrapreso una collaborazione con la cantante Sara Jane Morris con la quale è spesso in tour.

Direzione Artistica Claudio Iudicelli di Athena Produzioni.

