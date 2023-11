Il sindaco di Portopalo, Rachele Rocca, ha scritto al commissario straordinario del Libero consorzio di Siracusa chiedendo di intervenire con urgenza nella pulizia dei bordi stradali da sterpaglie e terra, così da liberare canali di scolo e linee di passaggio delle acque nelle strade provinciali che interessano il comune. Il riferimento, in particolare, è sui collegamenti tra Portopalo e Pachino, Marzamemi e Maucini. “In vista del periodo invernale e delle ormai consuete ondate di maltempo – le parole del deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri – diventano necessari e urgenti gli interventi a tutela dell’incolumità pubblica per prevenire pericoli alla sicurezza della cittadinanza. La prevenzione è fondamentale, io farò la mia parte per cercare di dare una risposta concreta alla richiesta del sindaco Rocca”

Luogo: Portopalo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.