La deputata regionale: “Dall’Ars alle municipalità, il centrodestra è in evidente difficoltà e addirittura sfiducia sé stesso. Si tratta di una sfiducia a gran voce che non solo ha un peso politico ma che non consente di operare in un clima di fiducia e serio necessario per potersi occupare del bene comune”.

“Le note stonate che provengono da questa maggioranza di centrodestra, talmente divisa da sfiduciare addirittura sé stessa, si odono ormai in tutta la Sicilia. A tutti i livelli istituzionali, la musica, non cambia: a partire dal Parlamento siciliano, dove il governo Schifani viene impallinato sistematicamente dalla sua maggioranza, fino ad arrivare alla IV municipalità di Catania, dove la sonora bocciatura del presidente Rosario Cavallaro porta la firma di ben sette consiglieri su nove, tra cui esponenti di partiti della stessa maggioranza (3 di Fratelli d’Italia, 1 Forza Italia, 1 Lega Nord, 1 Trantino Sindaco, 1 M5S). Fa specie che il PD, in maniera inaspettata, non abbia firmato la mozione di sfiducia”.





A dirlo è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.

“La mozione di sfiducia trasversale da parte di tutti i partiti, compresa la maggioranza, che vede come destinatario il presidente Cavallaro della IV municipalità del comune di Catania – prosegue la parlamentare regionale – non è una banalità e non può essere minimizzata”.

“Ritengo – conclude Marano – che Cavallaro farebbe bene a fare un passo indietro. Si tratta di una sfiducia a gran voce che non ha solo un peso politico ma che non consente di operare in un clima di fiducia e serio necessario per potersi occupare del bene comune”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.