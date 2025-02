La Cisl Palermo Trapani sarà presente alla marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, che si terrà il prossimo mercoledì 26 febbraio, in occasione del 42esimo anniversario. Alle ore 9 partenza da piazza Garibaldi per giungere, attraverso la strada provinciale simbolo del riscatto del territorio partito proprio dalla storica marcia del 1983, in piazza Matrice a Casteldaccia.

“Per noi è molto importante esserci – commenta la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami -, non solo per ricordare la reazione della società civile, di tanti cittadini, delle realtà sociali per il riscatto di quella che era diventata la via di fuga dei killer e dei latitanti, ma anche per ribadire che serve un impegno straordinario da parte di tutti nella lotta alla mafia che si contrasta solo attraverso un’azione congiunta di tutte le parti sociali. Solo liberandoci dall’oppressione mafiosa che ancora cerca di condizionare la vita economica dei nostri territori, potremo far rinascere le nostre città. La Cisl su tutti questi temi c’è e sarà presente per ribadire ai giovani delle scuole del territorio che saranno presenti alla marcia, che da questi importanti anniversari deve partire un impegno per la legalità fatto di azioni quotidiane”.

