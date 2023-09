AMG pubblica e fuori dal fossile. È con questo e altri slogan che i giovani di Rifondazione Comunista Palermo si presentano in piazza per la marcia dei Fridays For Future del 15 settembre insieme ai cittadini e alle cittadine che da diverse settimane animano l’assemblea “Basta Incendi” .

L’amg è un’azienda di proprietà pubblica, appartiene al comune di Palermo, è nostra, e può svolgere un ruolo importante nella conversione ecologica e mitigazione degli effetti legati ai cambiamenti climatici abbandonando il mercato dei combustibili fossili e concentrandosi sulla energie rinnovabili e sull’efficientamento energetico degli edifici a cominciare da quelli pubblici come le scuole.

I temi dell’ambiente e delle ingiustizie sociali si ripropongono e irrompono in quello che per molti sembra uno scontro tra “generazioni” ma che invece è un grande laboratorio del “genere umano” che deve trovare all’interno di questo quante più connessioni capaci di determinare un percorso di crescita collettivo e dare sostanza alla critica Globale con l’azione Locale.

E’ importante e necessario far atterrare in ambito locale i grandi propositi e i grandi ideali dell’ecologismo sociale.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

