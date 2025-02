La sicurezza nelle città è diventata sempre di più un tema centrale per il benessere dei cittadini ed il suo sviluppo socio economico.

L’urbanizzazione crescente e le sfide sociali ed economiche rendono necessario un approccio integrato tra politica, lavoratori e cittadini per garantire ambienti sicuri e vivibili.

Furti, rapine e aggressioni sono tra i principali e più comuni reati che minano la percezione della sicurezza, essenziale in ogni società che si dichiara civile.

A questi poi si vanno ad aggiungere il traffico di droga e la criminalità organizzata che ne aumentano la violenza urbana.

Ultimamente a questi reati si vanno ad aggiungere i reati “stupidi” perpetrati dal “branco”spesso composto da ragazzini che agiscono per il solo piacere della violenza, aggravando il degrado urbano, che sommato alla mancanza di una sufficiente illuminazione o videosorveglianza favoriscono le attività criminali.

Prima che il degrado sociale diventi irrecuperabile i cittadini tutti di Vittoria, con in prima fila l’amministrazione Comunale, hanno deciso di scendere in piazza per dare un segnale forte alle Istituzioni che hanno il dovere di intervenire, ed a tutti quei facinorosi che minano la sicurezza e tranquillità di tutti.

In questo contesto di protesta civile il sindacato SINALP Sicilia, assieme all’Associazione dei lavoratori Algerini ALTRICO OdV, aderente al comparto lavoratori immigrati del sindacato, hanno ritenuto necessario dando un segnale forte affinchè avvenga quella tanto agognata svolta verso la “civiltà” ed il rispetto reciproco.

Riteniamo, dichiarano il Segr. Regionale SINALP Dr. Andrea Monteleone ed il Delegato Lavoratori Immigrati Mohamed Laouar Presidente ALTRICO OdV, che la presenza dei lavoratori e del Sindacato sia fondamentale per dare un ulteriore segnale per la sicurezza sul lavoro e nella vita quotidiana come diritto fondamentale di tutti.

Oggi diventa prioritario il potenziamento delle Forze dell’Ordine e della Videosorveglianza cittadina.

Una più completa pianificazione Urbana con il potenziamento dell’Illuminazione Pubblica riqualificando il territorio cittadino aumentandone la percezione di sicurezza notturna.

Diventano prioritari, e non più procrastinabili, importanti Interventi Sociali ed Educativi rivolti all’inclusione dei giovani e delle categorie svantaggiate, investendo in istruzione, sport e cultura affinchè si prevenga il disagio sociale.

Bene stà facendo l’Amministrazione Comunale di Vittoria nel sensibilizzare una fattiva collaborazione tra Cittadini e Istituzioni incentivando il dialogo tra le forze dell’ordine, l’amministrazione ed i cittadini.

Per il bene di questa importante comunità invitiamo tutti i nostri iscritti e simpatizzanti, presenti nel territorio di Vittoria, a partecipare numerosi per dare un segnale forte e coeso, e ringraziamo l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco On. Aiello per averci resi partecipi a questo importante evento di solidarietà sociale.

Distinti saluti,

La Direzione Regionale

