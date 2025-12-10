Marco Castelli, modello internazionale, è stato premiato alla prima edizione della manifestazione “La Cultura della Moda”, che si è tenuta il 7 dicembre 2025 presso il Teatro Pirandello, nell’ambito di Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025.

Un riconoscimento conferito a un modello e designer di fama internazionale. Il premio è stato consegnato dall’On. Lillo Pisano, che ha sottolineato l’importanza del Made in Italy e la valorizzazione delle eccellenze e del lusso del territorio.





Impegnato a Miami durante l’Art Basel per la promozione della sua nuova iconica borsa, Marco Castelli non ha potuto presenziare alla serata, ma ha inviato un video-messaggio per ringraziare e salutare il pubblico.

L’evento, ideato e organizzato da Sal Di Betta e da Sicilmoda, è stato pensato per rendere omaggio al grande talento di origini empedocline Marco Castelli.

Luogo: Teatro Pirandello Agrigento

