È il marchigiano Marco Cicconi ad aggiudicarsi la vittoria al Challenge Fotografico Instagram LIFE is respect. La competizione fotografica, ricordiamo, rientra tra le iniziative previste dal progetto LIFE dedicato al giovane saccense Fabrizio Piro.

Il tema scelto quest’anno, anche per quanto riguarda la relativa caccia al tesoro fotografica, è stato il “Rispetto: La vita è rispetto, rispetto per l’infanzia, per la donna, per il prossimo. Rispetto per l’ambiente, per il Pianeta, per il lavoro. Rispetto per la VITA!”.

Tale tema, non semplice, è stato affrontato dai partecipanti al challenge sotto diverse sfaccettature ma la foto che ha convinto la giuria più di tutte è stata quella di Marco Cicconi scattata nella periferia di Amman (Giordania).

La foto riporta il titolo “L’istinto (quello bello) tra cuccioli di strada” e raffigura due bambini che non hanno esitato, al passaggio dell’auto, a prendere in braccio un cucciolo di cane per toglierlo dai pericoli della strada. Lo scatto, quindi, rappresenta il rispetto per il prossimo, rispetto per la sua vita indipendentemente dalla specie di appartenenza.

Cicconi si aggiudica un riconoscimento per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto. Esso consiste in un manufatto in ceramica appositamente realizzato dall’artista Michele Bono che sarà spedito al vincitore nelle prossime ore.

La giuria è stata composta da: Antonella Russo – moglie di Fabrizio Piro e ideatrice del progetto LIFE, Riccardo Catagnano – creative director e amico di Fabrizio, Jessika Buscemi – Local Manager di Igers Agrigento e Francesca Mannias – fotoreporter de L’AltraSciacca Foto.

Lo staff di LIFE, composto dai soci del club fotografico amatoriale L’AltraSciacca Foto insieme agli amici e familiari di Fabrizio Piro e alla community instagram Igers Agrigento, si congratula con il vincitore del challenge e dà appuntamento all’edizione 2024 di LIFE.

