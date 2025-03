Crescere in un’isola come Pantelleria significa imparare a riconoscere il valore della libertà. Il mare che circonda, il vento che scuote, il legame profondo con la propria terra: tutto insegna che l’amore, quello vero, non trattiene, ma lascia spazio, respiro, possibilità.

Eppure, non sempre le relazioni seguono la stessa logica. Quante storie iniziano con il sogno di essere protetti e finiscono per diventare gabbie invisibili? Quante persone restano intrappolate in rapporti in cui l’amore è solo un’illusione, mentre la realtà è fatta di controllo e dipendenza?

Oggi il tema delle relazioni tossiche è sempre più centrale nel dibattito sociale, eppure riconoscerle mentre le si sta vivendo risulta molto complesso. Gelosia, attenzioni soffocanti, manipolazione emotiva: tutto questo spesso viene confuso con l’amore, fino a quando non diventa troppo tardi.

Mariateresa, giovane cantautrice di Pantelleria, ha scelto di dare voce a questa consapevolezza attraverso la musica, con “Maledetto Cuore”. Il brano, presentato nel percorso di Area Sanremo, racconta il momento in cui si apre finalmente gli occhi: il punto di svolta in cui si comprende che quell’amore, in realtà, non è mai stato amore.





Un racconto che prende vita nella sua voce e in un racconto intenso, diretto e viscerale che affonda nel vissuto di chi ha conosciuto il confine tra passione e ossessione. Dopo le prime esperienze sui palchi siciliani e le apparizioni su Rai 2 e Rai Radio 2, Mariateresa ha conquistato pubblico e critica per la sua potenza vocale e per un’eleganza interpretativa di raro riscontro, confermandosi tra le proposte più interessanti del nuovo panorama musicale non solo dell’isola, ma di tutta la scena nazionale.

«Maledettissimo amore, maledettissimo cuore. Io che ho creduto in questo amore», un verso che incide come una ferita aperta, lasciata da una relazione tossica, dominata dal controllo e dalla dipendenza emotiva, con un lui descritto come un principe estroverso, misterioso e benestante, che trattiene la sua lei in una prigione dorata, ma pur sempre una prigione.

«L’amore non può essere catene, né compromessi soffocanti – dichiara Mariateresa -. Deve essere scelta, fiducia, respiro. Ho voluto raccontare il momento esatto in cui una persona prende coscienza di questo e decide di riprendersi la propria libertà.»





Dopo aver conquistato una lunga serie di recensioni e feedback positivi dalle principali testate di settore con il precedente singolo “Strada Vuota”, rimanendo stabilmente nelle classifiche italiane e indipendenti fino a entrare nella Top 10 pop/rock, Mariateresa si conferma con “Maledetto Cuore” tra le voci più eleganti ed espressive della nuova scena italiana femminile.

Con questa traccia, l’artista va ben oltre il racconto di una storia, una storia personale in cui è facile identificarsi, accendendo una riflessione su quei rapporti che si mascherano da amore, ma che in realtà feriscono e consumano, lasciando dietro sé lividi, macerie e un profondo senso di vuoto. Un tema che oggi assume un peso ancora più rilevante, in un’epoca in cui si parla sempre di più di relazioni tossiche e della difficoltà di riconoscerle prima che sia troppo tardi.

«Vorrei che chi ascolta questa canzone trovi la forza di chiedersi: “sto vivendo un amore che mi rende felice o che mi imprigiona?” – conclude l’artista -. A volte si rimane intrappolati in dinamiche che sembrano normali, ma che logorano lentamente. Se anche solo una persona, ascoltando questo brano, troverà il coraggio di guardare la propria storia con occhi diversi, allora avrò dato un senso a questo pezzo.»

“Maledetto Cuore”, accompagnato dal videoclip ufficiale diretto dalla Eventi e Management Italia, è un brano che si insinua sottopelle, che si fa ascoltare e rileggere più volte, perché nella sua narrazione non c’è solo l’esperienza della sua interprete, ma un frammento di vita condivisa da molti. Ma soprattutto, è un promemoria necessario: l’amore non è possesso, e chi ama davvero non trattiene, ma lascia libero.

