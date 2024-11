La Fondazione Culturale Gioacchino Arnone di Marineo organizza questa sera alle ore 21,00 presso il Salone del Castello Beccadelli, un Concerto per theremin e fisarmonica con Katia Raineri e Pier Paolo Petta, un’opera affascinante che unisce due strumenti musicali relativamente poco comuni, il theremin e Fisarmonica.

Un concerto che unisce la fisarmonica e il theremin esplora contrasti timbrici molto interessanti, con la fisarmonica che fornisce una base melodica o ritmica, mentre il theremin aggiunge un’ulteriore dimensione spaziale, con suoni che sembrano fluttuare e mutare in tempo reale.

Un programma che presenta questa combinazione potrebbe essere innovativo e originale, con composizioni che vanno dalla musica contemporanea alla sperimentazione elettronica, ma anche con incursioni in generi più tradizionali. La particolarità dell’evento risiede proprio nell’interazione tra strumenti che, pur avendo radici storiche molto diverse, trovano un punto di incontro nelle mani dei musicisti talentuosi come Petta e Raineri, capaci di esplorare nuovi territori sonori.

La collaborazione tra Katia Raineri e Pier Paolo Petta porta questa combinazione a nuovi orizzonti musicali, mescolando la tradizione con l’innovazione. Entrambi i musicisti sono noti per il loro approccio sperimentale e per l’impegno in progetti che spingono i confini della musica contemporanea. Ingresso gratuito.

Luogo: Castello Beccadelli, Piazza Castello Marineo, 1

Data Inizio: 08/11/2024

Data Fine: 08/11/2024

Ora: 21:00

Artista: Katia Raineri – Pierpaolo Petta

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.