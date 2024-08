Eros e Thánatos è il titolo significativo della personale di pittura dell’artista marinese Pietro Danilo Taormina, che sarà inaugurata sabato 10 agosto 2024 alle ore 18,00 presso la sala espositiva di corso dei Mille 85 a Marineo.



L’iniziativa, inserita nel contesto delle celebrazioni dedicate al patrono del paese San Ciro, assume un particolare rilievo per il pittore marinese che si presenta con una sua mostra alla collettività marinese, dopo l’esperienza maturata due anni fa presso Palazzo Jung, sotto il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo.

L’artista, come afferma la curatrice della mostra Fabiana Davì, presenta un corpus iconografico di 10 opere nelle quali il pittore ha “elaborato una narrativa complessa e stratificata che, partendo da due capisaldi culturali quali Il Paradiso Perduto di John Milton e al di là del principio del piacere di Sigmund Freud, analizza con lente critica la decadenza dell’essere umano attraverso iconografie religiose che, estrapolate dal sapere comune, vengono ora sublimate per intraprendere un discorso sulla società contemporanea”.

Eros e Thánatos sono un binomio inscindibile nella vita di ogni uomo e sicuramente negli ultimi anni l’artista Pietro Danilo Taormina, ha indagato su questi due concetti che, a prima vista, sembra che si oppongono ma che in realtà si attraggono nella metafora dell’esistenza umana.

Nel testo critico che accompagna il catalogo, Aldo Gerbino pone in evidenza un “Sacro ampiamente legato all’intima osservazione della sinergia tra realtà e metafisica; in tal senso il pittore nei suoi dipinti riesce, in modo magistrale, a far affiorare il senso di colpa dell’uomo, nelle varie età della storia, e continua Gerbino, “il brulicare di corpi, così tenacemente rappresentativo, pur cedendo a vaghi tocchi scenografici, è destinato all’incontro con molte tendenze espressive” per cui, come, un rovello interiore, il pittore riesce a farci comprendere come proprio il senso di colpa sia il prezzo da pagare per essere se stessi, cioè per quell’anelito alla conversione cui mira oggi l’umanità.





Luogo: Sala espositiva, Corso dei mille, 85, MARINEO, PALERMO, SICILIA

