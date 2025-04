Sabato 5 aprile al Palazzetto dello Sport di Spadafora si è disputata la prima tappa del Campionato Regionale Individuale Silver LD ed LD3 base e avanzato della Federazione ginnastica d’Italia.





Per la categoria A3 la giovane Greta Arceri conquista la medaglia di bronzo nel livello LD base con un programma ancora in costruzione e dimostrando di essere vicinissima alla vittoria pur scontrandosi con allieve dal programma ben consolidato. Una crescita esponenziale per lei che in un solo anno balza dal primo al quarto livello rivelandosi un vero talento. Per la categoria Senior 1, la busetana Carola Floreno mette al collo la medaglia d’argento, ad un soffio dalla prima, dopo un giro attrezzi molto ben eseguito ma fallato da un errore a trave.





Nel livello LD avanzato, è Asia Bernardone, A3, a vincere la prova palesandosi l’unica ginnasta siciliana a riuscire a competere nel massimo livello previsto dal circuito federale Silver.

Per la categoria Junior 1 è argento per Miriam Cusenza che si migliora nettamente rispetto allo scorso anno.

Nel livello LD3 avanzato Clara Angi, Senior 1, fa bronzo pagando un’insicurezza a trave che porta a termine comunque con successo e un ottimo corpo libero dove però perde decimi importanti.





Chiudono in settima posizione Margherita Fagarazzi nel livello LD base, categoria A5, Viola Nizza nel livello LD3 base, categoria Junior 2 e in sesta posizione Martina Casano, categoria Senior 1, che commettono qualche imperfezione non riuscendo, nel corso della gara, a risalire la china.





Così il tecnico federale Gilda Tortorici che insieme a Bruno Tumbarello, tecnico societario, hanno accompagnato le ginnaste “Per noi che alleniamo giornalmente queste ginnaste, che sappiamo quanto lavoro c’è dietro, il numero di ripetizioni che eseguono, le paure che ogni giorno si trovano ad affrontare e vedere quanto siano soddisfatte o deluse dalla performance di gara, facendo un’analisi a posteriori, ci aiuta a fissare gli obiettivi prossimi e a creare continui stimoli. I metalli ottenuti sono importanti e ancora di più quelli mancati perché ci consentono di non agiarci sugli allori e di proiettarci su obiettivi personali più elevati”.





