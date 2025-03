Weekend pieno di gare per la ginnastica siciliana che sabato a Rosolini e domenica a Messina ha rispettivamente chiuso con i Campionati di Squadra Silver Eccellenza e Individuali Gold Allieve e dato invece il via alla prima prova del Campionato Individuale Silver LA, LB ed LC di ginnastica artistica femminile indetti dalla Federazione ginnastica d’Italia.

L’Asd Marsala Gym Lab ha fatto il pieno; sabato mattina si è disputata la seconda prova del Campionato Individuale Gold Allieve A1, dove le giovani Juliette Ciaramida e Celeste Licari si piazzano all’undicesimo e dodicesimo posto, sia in gara che in Campionato, mentre, nella categoria A2, Sofia De Filippi, vince anche la seconda prova e aggiunge al suo palmares, a soli 10 anni, il terzo titolo regionale. Per loro il prossimo appuntamento sarà la prova di Zona Tecnica Sud qualificante per il Campionato Italiano di Maggio.

Nel pomeriggio è il momento della Squadra Eccellenza LE 3 base formata da Clara Angi, Alessia Bernardone, Martina Casano, Miriam Cusenza, Carola Floreno e Viola Nizza che confermano il secondo piazzamento e vincono il titolo di squadra Vicecampionessa Regionale, assegnato sulla somma dei punteggi delle due prove disputate.

Nella giornata di domenica aprono le danze le Gymlabine LC base con tre ori: Rachele Sciacca nella categoria A3, Benedetta Rallo nella categoria A5 e Sharon Giubaldo nella categoria Senior 1. Viola Licari, nella categoria A4, si ferma ai piedi del podio in quarta posizione.

Subito dopo pranzo è il turno delle Gymlabine LB base e avanzato che vincono tre ori con Sophia Orlando, categoria A5, Alice Denaro, Categoria Junior 1 e Maria Lombardo, categoria Junior 2; due argenti con Greta Denaro, categoria A1, Anna Genna, Categoria A2 e un bronzo con Alyssa Milazzo, categoria Junior 1. Chiara Isacco, nella categoria Junior 1, chiude quarta.

Terminano la lunghissima giornata di gare le Gymlabine LA base e avanzato che spengono le luci del palazzetto sapendo di poter contare su quattro medaglie d’oro, quelle di Bianca Pruneri, categoria A5, Rebecca Gandolfo, categoria Junior 1, Viola Lombardino, categoria A5 e Denise Putaggio, categoria Junior 1, e sulle due medaglie d’argento di Clara Moretti, categoria A2, e di Giulia Pantaleo, categoria A5.

Così il Tecnico Federale Gilda Tortorici che insieme a Simona Galfano, Sofia Genovese e Bruno Tumbarello seguono i gruppi agonistici: “Due giorni intensi ma gratificanti. Rientrare a casa, dopo mille chilometri percorsi, con tali risultati ci ripaga enormemente. Le nostre ginnaste meritavano di partecipare per l’impegno costante che mantengono. Per fortuna con Simona al mio fianco, oltre a Sofia e Bruno, riusciamo a gestirci molto bene gli impegni in calendario. Avere un’ equipe salda e formata è la nostra forza e i risultati che vanno in crescendo ne sono la dimostrazione. Proseguiamo lavorando a testa bassa ogni giorno”.

