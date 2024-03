Marsala, torna “La Corrida all’Impero” dei Trikke e Due: giovedì 11 aprile

La nuova edizione, che torna dopo oltre 4 anni di pausa, sarà arricchita da tantissime novità divertenti e coinvolgenti per il pubblico presente. Presentano la serata Enzo Amato e Nicola Anastasi…

Marsala – Giovedì 11 aprile 2024, alle ore 21.30, torna “La Corrida all’Impero”. E sarà un’edizione ricca di colpi di scena, con concorrenti provenienti da ogni parte dell’Italia. Dilettanti allo sbaraglio che già sono stati sulle reti Rai e su Mediaset. La nuova edizione, che torna dopo oltre 4 anni di pausa, sarà arricchita da tantissime novità divertenti e coinvolgenti per il pubblico presente. Presentano la serata Enzo Amato e Nicola Anastasi.

Manifestazione organizzata, anche quest’anno, dall’associazione “Scialare Eventi” del gruppo comico “Trikke e Due Cabaret”. Per la serata al Teatro è consigliato portarsi dietro oggetti rumorosi. Tante le presenze che arricchiranno la manifestazione. Ricco il cast di ospiti e molto variegato sarà sicuramente quello dei concorrenti.

CERCASI CONCORRENTI – Vuoi partecipare anche tu? Partecipa alle selezioni e chiama i seguenti numeri: 3803891050 o 3922419114.

Biglietti 10,00 euro (con posto assegnato), in prevendita dal 22 marzo: 3922419114 (Nicola), 3471846757 (Enzo) oppure presso Centro Copia 1 (Via Nino Bixio 23, Marsala 0923.981706 o 3202463674). Punti vendita in aggiornamento.

“Vuoi essere presente allo show più divertente del sud Italia? Vi aspettiamo al Teatro Impero! Munitevi di oggetti, campane e fischialetti. Prendete fiato, il divertimento è assicurato”.





Luogo: Teatro Impero di Marsala, piazza della vittoria Marsala, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.