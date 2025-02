Il teatro incontra la solidarietà in una serata speciale promossa da Batticuore Batti Onlus. Sabato 22 febbraio alle ore 21:30, il Teatro Sollima di Marsala ospiterà lo spettacolo “Rosa di Bocca”, scritto e interpretato da Enrica Crimi, con la produzione della Peralta Production. L’evento, come ogni anno, sarà un’occasione per riunire sostenitori e amici della Onlus, raccontare i progetti realizzati e quelli futuri, e trascorrere insieme un momento di cultura e condivisione.

“Rosa di Bocca”, omaggio alla parola e alla libertà

Lo spettacolo trae ispirazione dalla figura di Rosa Balistreri, voce indimenticabile della Sicilia più autentica e ribelle. Protagonista della storia è una donna che viene dal mare e si innamora di qualcosa di magico: la parola. Ma per lei, la parola ha un solo scopo: dire la verità, raccontare la bellezza che la circonda e cantare le ingiustizie. Perché se non si possono cambiare, almeno si possono cuntare.

Tra ironia e passione, leggerezza e intensità, lo spettacolo si muove sulle note della canzone popolare siciliana, che aggiunge autenticità e profondità a una narrazione che celebra il coraggio di chi sa allontanarsi dal mare… ma anche il legame indissolubile con le proprie radici.

Un appuntamento con l’arte e la solidarietà

L’evento, che si inserisce nella tradizione annuale di Batticuore Batti Onlus, non è solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per sostenere le iniziative benefiche dell’associazione.

