Non ce lo saremmo mai immaginati, eppure il 20 luglio 1969 assistemmo in diretta mondiale radio e TV allo sbarco di Armstrong e Aldrin sul suolo lunare. Un’impresa non facile, alla luce della quale si sono fatti tanti passi in avanti. Non così semplice per tanti fattori un altro sbarco, quello su Marte, al quale però si sta lavorando con l’ipotesi che possa diventare realtà intorno al 2035, quindi molto presto.



Come e perché andare sul Pianeta Rosso sarà al centro dell’appuntamento, in programma alle 18.30 di martedì 27 agosto, in piazzetta Bagnasco.

“Marte: l’impresa più grande del nostro tempo” il titolo dell’incontro che avrà come protagonista Carlo Didonna, palermitano diplomatosi al liceo scientifico “Galilei Galilei”, il cui corso di studi è proseguito negli Stati Uniti. Oggi lavora a Wall Street. A dialogare con lui sarà Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”.

Riprendono dopo una brevissima pausa estiva gli eventi nella piazzetta più ventilata e fresca della città, dove si stanno susseguendo momenti di confronto attorno a novità editoriali e con rappresentanti del mondo culturale, artistico, imprenditoriale, del Terzo Settore e istituzionale. Un ricco cartellone, che ha come sponsor Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori. Modusvivendi la libreria che cura le presentazioni di libri alla presenza degli stessi autori.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

