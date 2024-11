Martedì 19 novembre alle 17.30 alla Biblioteca delle Donne in via Lincoln 121 #Palermo si terrà la presentazione del libro Oltre il Buio (Ed. Rossini) di Angela Smorto. Sarà presente l’autrice.



Interverranno Daniela Dioguardi e Ida La Porta



“Isa è una donna forte, resiliente. Nella vita ha affrontato molte prove e si è sempre rialzata grazie al suo carattere positivo e all’aiuto degli altri. Ma ora deve combattere “la madre di tutte le battaglie”: l’attesa del suo quartogenito, Fabrizio, la scoperta della sua malattia, la trisomia 18, la scelta dell’aborto terapeutico, lo scontro con un sistema sanitario inadeguato. Ma grazie al legame che la unisce alla sua terapista, Isa riesce a ritrovare un po’ di serenità e a capire che “separarsi non vuol dire perdersi”.



Luogo: biblioteca delle donne, via lincoln, 121, PALERMO, PALERMO, SICILIA

