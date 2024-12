Appuntamento natalizio per il Marzamemi Book Fest. Dopo il successo della quarta edizione dello scorso ottobre, i libri tornano ad essere protagonisti nella incantevole piazza Regina Margherita di Marzamemi. Venerdì 20 dicembre alle 18 nel ristorante libreria Liccamuciula Costanza DiQuattro, scrittrice siciliana, direttrice del teatro di Donnafugata e conduttrice della rubrica «Dimore nella storia» sulle dimore storiche italiane per la Rai, presenterà il suo ultimo libro “L’ira di Dio”. Lunedì 23 dicembre alle 16, nella stessa location, don Andrea Pitrolo, parroco della chiesa San Gaetano di Portopalo, porterà un libro di racconti per bambini “Sette piccoli sognatori”.



Marzamemi Book Fest, ideato da Barbara Fronterrè, è organizzato dall’associazione “Un paese ci vuole”, presieduta da Rosita Pignanelli, la direzione artistica è di Sabina Minardi, giornalista e scrittrice, capo della Cultura de L’Espresso.

L’edizione 2024, che ha avuto come tema “Leggere, immaginare”, ha visto per il secondo anno consecutivo il settimanale L’Espresso Media partner, e Audible, società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio), che ha regalato ai partecipanti al Marzamemi Book Fest una suggestiva esperienza di ascolto al tramonto, in riva al mare.

«L’importante riscontro avuto ad ottobre – ha detto la direttrice artistica Sabina Minardi – in cui abbiamo visto la piazza di Marzamemi piena di giovani, bambini ed adulti appassionati di lettura, teatro e musica, ci ha trasmesso tanta forza per poter continuare e migliorare. Così, in attesa di una quinta edizione a cui stiamo già lavorando, abbiamo pensato ad un appuntamento invernale, in un periodo – quello natalizio – di raccoglimento, riflessione e celebrazione, per mantenere vivo nel corso dell’anno quello spazio di dialogo, confronto e ispirazione che il nostro festival si pone come obiettivo. Marzamemi Book Fest rappresenterà ancora una volta un momento in cui soffermarsi sulle storie, sulle parole e sulle emozioni che i libri sono in grado di suscitare.» Durante le due giornate natalizie saranno annunciate le date della quinta edizione.

