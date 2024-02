Marzo è il mese rosa dedicato alle donne, anche quest’ anno il Comune di Giarre, Assessorato alla Solidarietà sociale, offre alle cittadine, signore di qualsiasi età, visite preventive gratuite ed organizza un variegato programma di screening ed incontri, per sensibilizzare alla prevenzione e alla salute delle donne.

Grazie al programma “Marzo in rosa” per tutto il mese, Giarre si tingerà, virtualmente di rosa, con un cartellone ricco di iniziative e check up.

Tanti specialisti e professionisti giarresi, gratuitamente, presteranno la loro opera, con degli incontri, consulenze e visite gratuite, che saranno ospitati, presso la sala Tau, della parrocchia San Francesco d’ Assisi al Carmine, al civico 3 di via Maria S.S del Carmelo, grazie all’ ospitalità di fra Emanuele Artale.

Endocrinologi, ginecologi, senologi, nutrizionisti, internisti, dietologi, psicologi, psicoterapeuti, posturologi, visagisti, dermatologi, saranno a disposizione delle donne che si presenteranno nei giorni previsti dal calendario di incontri. Le donne interessate si recheranno il giorno indicato e saranno visitate in ordine di arrivo, entro un certo numero stabilito.

Anche per quest’ anno è confermato lo screening alla tiroide, grazie al dottore Giuseppe Papa, che e seguirà ecografie tiroidee.

Non è stata trascurata la cura della bellezza con una lezione di skincare dalle pelli giovani a quelle mature.

Dopo il grande successo dello scorso anno, è stato riproposto il corso di self defence, tecniche di antiaggressione femminile. Spazio anche all’ interessante rapporto mamme e figli, con un incontro, che sarà ospitato, grazie all’ ospitalità della d.s Tiziana D’ Anna, all’ aula magna dell’I.I.S “Leonardo” di Giarre. L’ assessorato ha anche patrocinato “Donne a Gonfie vele”, premio alle donne eccellenze in rosa e una veleggiata di sensibilizzazione, quest’ anno giunta alla terza edizione ed organizzata da LNI sezione di Riposto.

A presentare alla stampa e alla città il ricco calendario di eventi di “Marzo in rosa” si sono alternati il sindaco, Leo Cantarella, accanto all’assessore alla Solidarietà sociale, Giusi Savoca, del dirigente della 1^ Area Letizia Nanì, alla presenza dei medici specialisti, dei professionisti, delle associazioni, degli studenti della classe IV^ I dell’ I.i.s “Leonardo” accompagnati dall’ insegnante Borzì , delegata dalla preside D’Anna, che ha dichiarato che si rinnova in maniera piena l’ apertura della scuola al territorio e l’ attenzione alla salute, tema molto sentito. In rappresentanza del direttore del Distretto Socio Sanitario U.V.M, dott. Renato Raciti era presente il dottore Giovanni Di Mauro.

“Come sindaco e soprattutto come medico- ha dichiarato il sindaco Cantarella-la prevenzione individuale è una pratica virtuosa, ma anche un elemento portante dell’intera Sanità, grazie ad essa si possono prevenire malattie, patologie oncologiche che attentano la salute dell’individuo e mettono a dura prova il sistema”.

“La prevenzione accompagna la donna in ogni fase della sua vita- ha detto l’assessore Savoca- è fondamentale sottoporsi a controlli periodici a prescindere dall’età. Grazie agli esami di routine e alla diagnostica avanzata, è infatti possibile intercettare i primi segni di eventuali malattie ed agire tempestivamente”.

“Coniugare la fede alla vita sociale- ha detto fra Emanuele- mi riempie di gioia. Quest’iniziativa è importante per l’accoglienza e perché apre la chiesa all’ esterno”.

COMUNE DI GIARRE SALONE DEGLI SPECCHI PALAZZO DI CITTA', VIA CALLIPOLI, 81

