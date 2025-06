Saranno completati nello spazio temporale di una settimana i lavori di bitumazione di via Carlino, l’asse viario di collegamento tra Mascali e le frazioni collinari di S.Antonino, Santa Venera e Nunziata, il cui manto stradale era ridotto da lungo tempo ai minimi termini. L’intervento è stato reso possibile grazie ad un finanziamento di 70mila euro dalla finanziaria regionale 2024. Il totale del finanziamento regionale ammonta a 98mila euro, la rimanente parte verrà impiegata per altre opere cittadine. L’assessore alle Manutenzioni, Angelo Patti, ha visitato il cantiere di via Carlino per monitorare l’avanzamento dei lavori. È stato lo stesso assessore Patti a richiedere e ottenere lo stanziamento, con il supporto del deputato regionale dell’MPA, Ludovico Balsamo. I lavori in corso prevedono la scarifica del manto stradale esistente e la successiva bitumazione della pavimentazione, gravemente deteriorata dagli agenti atmosferici. Via Carlino rappresenta un’arteria stradale di fondamentale importanza, non solo per il collegamento con le frazioni collinari, ma anche perché lungo il suo percorso si trovano la sede del CCR, la piazzola ecologica di Mascali, un plesso scolastico e numerose residenze private. “In questa fase – ha sottolineato l’assessore Patti – verrà ripristinato un lungo tratto della strada. Il completamento definitivo dell’opera sarà possibile grazie a un ulteriore finanziamento regionale.” Patti ha inoltre espresso i suoi ringraziamenti al sindaco Luigi Messina, che ha fortemente creduto nella priorità di quest’opera, e a tutto il team tecnico che ha seguito l’iter procedurale: l’ingegnere Marco Messina, l’architetto Leo Di Bella e il dirigente dell’ufficio tecnico, ingegnere Michele Spina. Una volta completati, questi interventi miglioreranno notevolmente la sicurezza e la scorrevolezza del traffico, portando un beneficio tangibile a tutti coloro che quotidianamente percorrono Via Carlino.

