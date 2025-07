Un’estate ricca di eventi attende Mascali e le sue frazioni, grazie al cartellone estivo “Mascali in festa” presentato oggi in municipio dalla vicesindaca Veronica Musumeci e dall’assessora allo Spettacolo Valentina Gullotta. Il programma, che animerà il borgo marinaro di Fondachello e le frazioni di Santa Venera Alta, Montargano e Sant’Antonino, spazia dalla musica dal vivo al teatro, dall’animazione alle sagre popolari.

Tra gli appuntamenti di punta, spicca l’incontro culturale con la scrittrice Catena Fiorello Galeano per l’evento “Granita e Bauguette”, che si terrà l’8 agosto nel giardino della chiesa di Fondachello. La musica sarà grande protagonista con la cover band ufficiale “Pensiero Pooh” il 9 agosto a Fondachello, seguita da “Musica sotto le stelle con Joey e Rina dance show” e dj set Doubleface dj il 10 agosto in piazza Colombo.

Per gli amanti della risata, l’11 agosto, sempre in piazza Colombo a Fondachello, andrà in scena lo spettacolo comico “Noi ridiamo” con Carmelo Caccamo, la signora Santina e Nuccio & Kevin. Il 13 agosto, Fondachello renderà omaggio ai Nomadi con un tribute show.

Il cartellone include anche serate di ballo e gastronomia in piazza Duomo a Mascali il 16 agosto, teatro con la commedia brillante “Oggi… forse” di Marco Catalano, e le tradizionali sagre del pane condito il 3 e il 31 agosto a Sant’Antonino e Montargano. Un’offerta variegata che promette di accontentare tutti i gusti, animando l’estate mascalese.

“Siamo molto orgogliose di questo cartellone estivo – ha dichiarato la vicesindaca Veronica Musumeci. “Abbiamo lavorato per offrire un’offerta diversificata che possa accontentare tutti i gusti, dai più piccoli agli adulti, e che valorizzi il nostro territorio in ogni sua frazione.” L’assessora allo Spettacolo Gullotta ha aggiunto: “L’obiettivo è creare momenti di aggregazione e divertimento, promuovendo la cultura e le tradizioni locali. Speriamo che i cittadini e i turisti possano apprezzare l’impegno profuso per rendere questa estate indimenticabile.”

