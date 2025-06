A trent’anni dalla sua scomparsa nel 1995, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luigi Messina, su proposta del vicesindaco Veronica Musumeci, ha deliberato l’intitolazione di una via o piazza al compianto Maestro Francesco Fichera. La decisione è un riconoscimento del suo profondo e duraturo impatto sulla vita sociale e culturale della comunità mascalese.

Francesco Fichera è ricordato come una figura poliedrica e dal multiforme ingegno, un protagonista indiscusso che, a partire dal secondo dopoguerra, ha ideato e promosso una vasta gamma di attività culturali e sportive. La sua straordinaria capacità di coinvolgere l’intera comunità, in particolare i giovani e le maestranze locali che hanno offerto la loro collaborazione con spontaneità ed entusiasmo, lo ha reso un punto di riferimento insostituibile.

Tra i suoi numerosi impegni, Fichera ha presieduto la sezione di Mascali dell’Opera Nazionale Orfani di Guerra e ha curatol’organizzazione del passaggio della Fiaccola Olimpica in occasione delle Olimpiadi del 1960. Ha inoltre predisposto e allestito i festeggiamenti per il centenario dell’Unità d’Italia nel 1961, dimostrando un costante impegno civico e patriottico. E’ stato anche promotore del presepe vivente in piazza Duomo.

La sua passione per la storia e la cultura locale si è manifestata anche nella promozione e organizzazione di mostre fotografiche e giornalistiche, oltre che di reperti archeologici, incentrate su Mascali e il suo territorio, con particolare attenzione al periodo precedente e durante l’eruzione lavica del 1928. “La delibera – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – è stata inoltrata al Prefetto di Catania per il nulla osta, passaggio necessario per ufficializzare questa doverosa intitolazione che renderà omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Mascali”.

