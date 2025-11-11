A Mascali fervono i preparativi per le festività natalizie. L’Amministrazione comunale ha avviato la fase di programmazione con l’obiettivo di garantire un Natale ricco di eventi e momenti di aggregazione per l’intera comunità. Il sindaco Luigi Messina e l’assessore allo Spettacolo Valentina Gullotta hanno incontrato in municipio le associazioni del territorio. L’incontro è stato importante per definire un calendario condiviso di iniziative. La bozza del programma natalizio si preannuncia ricca e diversificata, con un’attenzione particolare ai più piccoli e alla diffusione degli eventi nelle frazioni.





“Sono previsti eventi di intrattenimento specificamente pensati per i bambini – afferma l’assessore Gullotta – saranno allestiti Villaggi di Natale nelle frazioni di Nunziata e Santa Venera. L’obiettivo generale è promuovere iniziative di aggregazione sociale che coinvolgano attivamente la cittadinanza nel periodo più atteso dell’anno”. L’assessore allo Spettacolo Valentina Gullotta ha voluto rimarcare, in particolare, il fondamentale supporto di alcune associazioni chiave per la programmazione degli eventi, tra cui l’Avis, l’oratorio, l’Istituto Comprensivo Mascali e il Noes che si occuperà della realizzazione dell’albero di Natale in piazza. L’Amministrazione punta sulla collaborazione con le forze associative locali per creare un’atmosfera festiva diffusa e di qualità.

