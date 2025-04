Il Comune di Mascali intensifica la lotta contro le discariche abusive e gli attacchi ambientali con un’operazione di controllo del territorio scattata questa mattina alle ore 8. L’iniziativa ha visto impegnati in prima linea gli agenti della polizia locale, supportati dall’ufficio igiene ambientale e dallo stesso sindaco Luigi Messina. L’attenzione si è concentrata sul lato sud di via San Giuseppe, area in cui erano state segnalate numerose discariche a cielo aperto a ridosso delle abitazioni. Nel corso dell’operazione, sono stati passati al setaccio decine di sacchetti di rifiuti, permettendo agli agenti di individuare i presunti responsabili degli scarichi illegali. Per i trasgressori le conseguenze saranno severe.





“Stiamo anche valutando, avendo individuato i trasgressori, di contestare oltre alle sanzioni, anche l’obbligo di ripulire i luoghi – ha dichiarato il sindaco Messina, sottolineando la volontà dell’amministrazione di ripristinare il decoro urbano e punire chi deturpa l’ambiente. Durante l’operazione ambientale, si è reso necessario anche un intervento urgente per eliminare alcuni focolai. Ignoti, in un gesto di inciviltà, avevano appiccato il fuoco ai cumuli di rifiuti, sprigionando nell’aria fumi tossici e pericolosi per la salute pubblica. Il personale tecnico del Comune è prontamente intervenuto, utilizzando anche della sabbia per bonificare le aree interessate e restituire un aspetto più dignitoso ai luoghi.





L’operazione di oggi rappresenta un segnale forte e chiaro dell’impegno del Comune di Mascali nel contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti e nel tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini. L’amministrazione comunale, in vista della bella stagione, promette di mantenere alta l’attenzione su questa problematica, con ulteriori controlli e iniziative volte a prevenire e punire comportamenti dannosi per il territorio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.