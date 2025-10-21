L’Assessorato alle Politiche Animaliste del Comune di Mascali ha intensificato le azioni per contrastare il dilagante fenomeno del randagismo sul territorio. L’intervento mira a gestire la popolazione canina vagante garantendo al contempo il benessere degli animali.

Per affrontare l’emergenza, sono state installate delle gabbie trappola, dispositivi specifici autorizzati dall’ASP e conformi alle normative vigenti. Queste strutture sono progettate per catturare gli animali in modo sicuro e non traumatico. Contemporaneamente, continua incessante la campagna di sterilizzazione e castrazione dei cani randagi, un’azione chiave per prevenire la proliferazione incontrollata degli animali. L’operazione vede lavorare in stretta sinergia diversi attori: Polizia Locale, Assessorato alle Politiche Animaliste diretto da Veronica Musumeci, lo staff del canile Centro Cinofilo La Porziuncola, coordinato da Biagio Giuffrida. “L’approccio combinato di cattura e sterilizzazione – rimarca l’assessore Musumeci – punta a ridurre in modo etico ed efficace il numero di randagi in strada”.

