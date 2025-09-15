Il Comune di Mascali ha ratificato un’importante convenzione con l’associazione ETS Guardia Nazionale Ambientale, per rafforzare la tutela del territorio e la sorveglianza ambientale. L’accordo, siglato in municipio alla presenza del sindaco Luigi Messina, del vicesindaco Veronica Musumeci e del comandante della Polizia Locale Maurizio Cannavò, mira a promuovere la salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico del comune. La convenzione impegna l’amministrazione comunale mascalese a perseguire la tutela ambientale, la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, e a promuovere un uso corretto del territorio per migliorare la qualità della vita dei cittadini.





Il sindaco di Mascali, Luigi Messina ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, evidenziando come la rete del volontariato locale sia una risorsa preziosa e un valore aggiunto per la comunità. “L’impegno gratuito di molti cittadini per il bene comune – ha aggiunto il primo cittadino – è fondamentale per l’attuazione delle politiche sociali e ambientali”. “L’accordo – ha spiegato il vicesindaco Veronica Musumeci – è mirato a intensificare i controlli e a prevenire attivamente le violazioni delle normative ambientali. L’obiettivo principale è contrastare reati e comportamenti che danneggiano il territorio, con particolare attenzione all’abbandono di rifiuti, al mancato rispetto della raccolta differenziata”.





L’accordo è stato firmato nella sede istituzionale del municipio, alla presenza del comandante dell’associazione Santi Costa (responsabile regionale) e Alberto Raggi(presidente della Guardia Nazionale Ambientale). La partnership tra il Comune e i volontari rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficace e partecipata del territorio. I volontari della Guardia Nazionale Ambientale si occuperanno, in affiancamento alla Polizia Locale, di monitorare il territorio comunale mascalese, per prevenire l’inquinamento causato da deiezioni canine e l’abbandono di rifiuti speciali o pericolosi.

