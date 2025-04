Dietro il nome Maseeni non c’è soltanto il progetto solista di Lorenzo Masini, ma un vero e proprio un universo musicale da scoprire dal vivo, durante l’appuntamento in programma al PunkFunk sabato 3 maggio alle ore 22,30. Il palco del Record Shop & Music Bar di Palermo (via Napoli, 10) ospita un live che unisce indiepop e psychedelia, per una esperienza d’ascolto in perfetto equilibrio tra istanze creative e ispirazioni.





Lorenzo Masini arriva da Roma ed è attivo da anni con vari progetti all’interno della scena musicale indipendente italiana. Dopo il suo disco d’esordio, dal titolo “Canzoni d’amore del terzo tipo”, è tornato in tour per presentare in anteprima il suo nuovo album, “Dell’io e delle cose”, in uscita a maggio del 2025. Questo disco ne conferma l’identità cantautoriale, esaltandone l’aspetto più psichedelico, intimo e sperimentale.





L’album in uscita è il risultato delle esperienze musicali vissute da Maseeni in tour, in questi ultimi anni, insieme ai Big Mountain County, Weird Bloom e Lili, suonando tra Italia, Europa e Stati Uniti. Non è un caso se la “piattaforma” migliore per ascoltare questo disco è – e resterà sempre – un live, come quello in programma al PunkFunk sabato 3 maggio. L’ingresso è gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: concerto

Data Inizio: 03/05/2025

Data Fine: 03/05/2025

Ora: 22:30

Artista: MASEENI

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.