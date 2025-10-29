Giovedì 30 ottobre, con inizio alle ore 18:00, presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia di corso Vittorio Emanuele 463 a Palermo, si terrà l’incontro col Prof. Massimo Cacciari, filosofo, membro dell’Accademia dei Lincei, che terrà una Conferenza dal titolo “Le parole che oggi tacciono: oblio del Vangelo e crisi epocale”.

La Conferenza del Prof. Massimo Cacciare fa parte del Percorso culturale di 8 incontri dal titolo “Il grande codice: Riscritture delle Scritture bibliche nell’arco di quasi duemila anni”, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia insieme al Centro Studi Cammarata di San Cataldo, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.





Gli incontri, con ingresso libero e gratuito, si sono tenuti e si terranno a Palermo presso l’Aula Magna della stessa Pontificia Facoltà sita in corso Vittorio Emanuele 463.

Tutte le Conferenze previste dal Percorso culturale hanno visto e vedranno i saluti del Prof. don Vito Impellizzeri, Preside della Pontificia Facoltà Teologica, e vengono introdotti dal Prof. Massimo Naro, docente della Facoltà Teologica e ideatore di questa importante iniziativa culturale.

Gli 8 incontri hanno una cadenza mensile, come da Programma a seguire, e si concluderanno il 20 novembre 2025.





Agli 8 incontri sono intervenuti e intervengono intellettuali e studiosi di varie discipline, tra i più noti in Italia, che riflettono su come la narrazione biblica abbia da sempre ispirato artisti e pensatori. Non per niente il critico letterario canadese Northrop Frye definì la Bibbia come il “grande codice” della cultura occidentale, per dire che è stata e continua a essere un immenso repertorio da cui pittori e narratori, scultori e architetti, poeti e musicisti, filosofi e giuristi, studiosi di tante discipline umanistiche ma anche scientifiche, hanno ricavato le loro immagini, i loro simboli, i loro concetti, i loro principali e più suggestivi riferimenti ideali, etici, estetici, traducendoli in sempre nuovi e diversi linguaggi e modi espressivi.





A parlarne con gli studenti e i docenti della Facoltà Teologica, ma pure con tutte le persone che parteciperanno agli incontri, si sono avvicendati e si avvicendano Timothy Verdon (storico dell’arte), Pietro Gibellini (storico della letteratura), Pierangelo Sequeri (teologo e musicologo), Dario Edoardo Viganò (critico cinematografico), Romano Màdera (filosofo e psicoanalista), Massimo Cacciari (filosofo), Tomaso Motanari (storico dell’arte) e José Tolentino de Mendonça (poeta e biblista, cardinale prefetto del Dicastero della Cultura e dell’Educazione in Vaticano).

I relatori sono di volta in volta introdotti dal Prof. Massimo Naro e da altri docenti della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

Luogo: Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, Corso Vittorio Emanuele, 463, PALERMO, PALERMO, SICILIA

