Dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 12 settembre, saranno in vendita online su Ticketone – per cinque giorni – i biglietti per la nuova data di Max Pezzali allo Stadio Franco Scoglio di Messina, in programma giovedì 2 luglio 2026. A partire da martedì 17 settembre, i tagliandi saranno disponibili anche sugli altri circuiti autorizzati e nei punti vendita ufficiali.



L’annuncio del raddoppio è arrivato direttamente dall’artista attraverso un video in stile “Lascia o raddoppia” pubblicato sui social: rispondendo correttamente a una domanda sul nome dello stadio di Messina, Max ha deciso di “raddoppiare” il concerto, aggiungendo una seconda data in città. Max Pezzali sarà quindi a Messina anche mercoledì 1° luglio 2026, per una doppia tappa. MAX FOREVER è organizzato e prodotto da Vivo Concerti. L’appuntamento di Messina è promosso da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Messina.





Quello di Max è un successo inarrestabile e senza precedenti che si racconta con un solo numero da record: 1 milione 300mila biglietti venduti dal 2022 ad oggi, anni in cui ha collezionato 180 mila i biglietti venduti nelle 19 date sold out invernali, più di 400 mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024 a cui si somma il grande successo della stagione live 2022/MAX FOREVER (Hits Only), 23, che ha visto 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, la storica serata al Circo Massimo e i biglietti polverizzati per la data di Imola 2025 e i primi Stadi 2026.



