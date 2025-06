Dopo l’entusiasmante avvio della manifestazione Mazara del Pesce, che ieri ha registrato un’importante affluenza di pubblico fin dal momento artistico dell’inaugurazione, oggi – sabato 28 giugno 2025 – prende il via la seconda giornata con un programma ricco di appuntamenti per tutti i gusti, tra cultura, tradizione, gastronomia e intrattenimento.

La mattinata si apre alle ore 9:30 presso la sala congressi del Mahara Hotel con un convegno di grande rilievo intitolato “Donne e pesca: celebrazione del ruolo femminile nel settore ittico”, organizzato dalla F.I.D.A.P.A. Un momento di riflessione e valorizzazione del contributo femminile nell’economia del mare.

Contemporaneamente, in Piazza della Repubblica, spazio alla passione per i motori e lo sport: alle ore 10:00 sarà possibile ammirare la mostra statica delle storiche Fiat 500 del gruppo “Canarini di Mazara”, mentre alle ore 10:30 sarà la volta dell’iniziativa “Lo Sport in piazza” a cura dell’Associazione Mimì Rodolico.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00, come di consueto, apriranno gli stand espositivi e gastronomici nel centro storico. Alla stessa ora, presso la sede della Pro Loco in via XX Settembre, si terrà un affascinante laboratorio di ceramica per grandi e piccoli.

Alle ore 18:30, presso il plesso di Santa Caterina, spazio alla formazione e all’approfondimento con l’incontro a cura del prof. Karim Hannachi dal titolo “Quannu u mafi fa funtana”, che esplorerà il rapporto tra pesca e migrazione.

Per tutta la serata, il Largo Badiella sarà animato dalla creatività del maestro Piero Barbera, che continuerà a dipingere la sua opera “Mani nella strada”.

In questa giornata la musica sarà protagonista già dalle ore 19:30: al Collegio dei Gesuiti si esibirà la The Vocal Academy con il concerto “Emozioni”, mentre tra gli stand del centro storico ci saranno le performance live delle band “Irrequieti” e “Keys & Voice”, che accompagneranno il pubblico con sonorità coinvolgenti.

Alle ore 21:00, presso il Mahara Hotel, spazio all’arte culinaria con l’evento “Mare Magnum”, uno speciale show cooking con protagonista lo chef Paolo Alessi.

Gran finale alle ore 22:00 sul palco centrale di Piazza della Repubblica con l’energia contagiosa del concerto della James’ in Jam Band.

E per chi ama ballare sotto le stelle, l’appuntamento è sulla spiaggia cittadina, dove per tutta la serata continuerà il DJ set “Alta Marea”, per concludere la giornata tra mare, musica e divertimento.

