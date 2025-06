Dal 27 al 29 giugno 2025, Mazara del Vallo celebra il suo tesoro più prezioso: il pesce e lo fa attraverso “Mazara del Pesce”, la manifestazione che valorizza tradizione, sapori e cultura del mare, con un’area food protagonista assoluta nel cuore del centro storico.

A partire da venerdì 27 giugno, ogni giorno dalle ore 18.00, sarà possibile immergersi in un vero e proprio percorso del gusto che si snoderà da Piazza e Via Santa Caterina fino a Largo Badiella e Via Monsignor Audino. In questa area food sarà possibile degustare il gustoso pesce di Mazara del Vallo, preparato in mille modi diversi dai migliori operatori gastronomici locali e siciliani.

Per accedere alle consumazioni negli stand occorrerà munirsi dei token, acquistabili presso le casse dislocate lungo il percorso. I token sono l’unica modalità di pagamento valida per degustare le specialità proposte.

Grande risalto merita l’iniziativa fortemente voluta e realizzata da Brhio srls, organizzatrice dell’evento, che è riuscita in un’operazione unica: coinvolgere tutti i ristoranti del centro storico. Per tutta la durata della manifestazione, questi proporranno uno speciale menù a base di pesce locale al prezzo fisso di €30,00, anche in questo caso accessibile tramite l’acquisto dei token.

Tra gli appuntamenti gastronomici imperdibili, spicca “Mare Magnum”, in programma sabato 28 giugno alle ore 21.00 presso la suggestiva location del Mahara Hotel. L’evento vedrà protagonista lo chef Paolo Alessi in un esclusivo cooking show dedicato all’alta cucina di mare. I biglietti di accesso alla serata “Mare Magnum” sono disponibili solo in prevendita presso le casse dell’area food.

Mazara del Pesce è più di una manifestazione: è un’esperienza immersiva nei sapori, nei profumi e nella cultura marinara che ha reso Mazara del Vallo famosa nel mondo. Un’occasione da non perdere per vivere il mare… a tavola.

Il programma completo su https://www.mazaradelpesce.it/programma/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.