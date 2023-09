Come già reso noto negli scorsi giorni, prenderà il via il prossimo mercoledì 6 settembre e fino a domenica 10 settembre 2023 “Tesori dal Blu”, una kermesse di cinque giorni dedicata al mare, alle comunità marinare e a tutto quello che lo stesso mare ci regala. Protagonisti del progetto, finanziato dal Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), sono il Comune di Mazara del Vallo e quello di Cetara che, vista l’importante sinergia, hanno anche avuto il pieno sostegno dall’Ue e dal Ministero agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Questa prima edizione, che si è già svolta a Cetara e prenderà prossimamente il via a Mazara del Vallo, non sarà altro che un viaggio alla scoperta delle eccellenze attraverso una vetrina composta da storie, uomini e donne di mare, risorse e territori. Oltre alle tante iniziative come show coking, esperienze culturali, tavole rotonde, seminari che troverete nel programma completo, ogni mattina vi saranno degli Speach dove a parlare saranno proprio i protagonisti diretti del mondo della pesca e del mare, coloro i quali hanno fatto del mare la propria vita. “La pesca si racconta” è il macro-titolo di questa parte di programma dove però ogni mattina si svilupperà un tema diverso. La mattina di giovedì 07 settembre si parlerà de “L’identità nella tradizione” dove tra gli ospiti vi sarà Francesco Asaro presidente dell’associazione Casa del Pescatore insieme ad alcuni pescatori di un tempo; venerdì 08 settembre sarà la volta dello “Sviluppo che parte dal mare” con Pasquale Gancitano sarcitore di reti e Floriana Sergio Farmaflo Cosmetici Naturali; sabato 09 settembre con “L’estasi del mare” interverranno capitan Ciccio Adragna pescatore che ritrovò e scoprì il famoso Satiro Danzante insieme alla signora Rosetta Ingargiola madre di Pietro Marrone capitano del peschereccio “Medinea” che insieme all’”Antartide” furono sequestrati per 108 giorni dai libici; si concluderà domenica 10 settembre con “La diversità come ricchezza” ed in questo caso i protagonisti saranno Vincenzo Reina vice-presidente WWF Area Mediterranea, Walter Marino Presidente Scuba School di Mazara e Susanna Ferro Biologa nutrizionista.