Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) Provinciale di Catania esprime piena solidarietà ai lavoratori di STMicroelectronics, che si trovano a vivere un difficile periodo di cassa integrazione. A partire dal 15 marzo fino ai primi di aprile, e successivamente con una seconda fase che interesserà circa 2500 lavoratori, l’MCL si impegna a fornire un sostegno concreto attraverso servizi di consulenza legale e supporto psicologico. Domani a partire dalle 13:30 saranno davanti i cancelli della multinazionale per sotenere i lavoratori.

La cassa integrazione sarà suddivisa in due periodi: dal 15 al 24 marzo e dal 27 aprile al 4 maggio 2025. In questo contesto, MCL Provinciale di Catania ha organizzato un punto di supporto per i lavoratori di STMicroelectronics, offrendo assistenza e informazioni per aiutarli ad affrontare questa fase complessa con maggiore consapevolezza e serenità.

Servizi offerti:

Consulenza legale online: per chiarire dubbi su diritti, tutele e procedure legate alla cassa integrazione.

Supporto psicologico online: per fornire un aiuto emotivo e un supporto professionale a chi vive con difficoltà questa situazione.

Come accedere ai servizi:

I lavoratori interessati possono prenotare una consulenza recandosi presso la sede MCL Provinciale di Catania, in via Guzzardi 20, ogni martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00. In alternativa, è possibile contattare il numero +39 329 429 2534 o inviare una e-mail a mclprovincialect@gmail.com per ricevere assistenza.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.