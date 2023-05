In occasione della XVIII edizione del “Festival della Comunicazione”, il 12 Maggio presso la Chiesa di Santa Chiara a Catania verrà presentato ‘’Me l’aspettavo – Il sorriso di Don Puglisi’’.

Prodotto da Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai Documentari, il documentario, scritto da Matteo Billi e diretto da Simone Manetti, racconta la vita di Don Pino Puglisi attraverso le testimonianze di chi ha lavorato e vissuto al suo fianco: suore e sacerdoti a lui vicini; i ragazzi di Brancaccio salvati dalla strada, oggi diventati adulti; i giornalisti che hanno documentato il contesto sociale e criminale in cui operava Puglisi; gli uomini che, in Vaticano, hanno gestito e condotto il processo di beatificazione di Don Pino, celebrato il 25 maggio del 2013.

Nel documentario, attraverso la registrazione delle deposizioni del killer Salvatore Grigoli, oggi collaboratore di giustizia, è possibile ascoltare la ricostruzione dell’agguato mortale consumato il 15 novembre 1993 nel quartiere Brancaccio a Palermo.



Inserita nel ricco programma del “Festival della Comunicazione”, la presentazione del documentario consisterà nella proiezione in anteprima di un estratto, a cui seguirà il dibattito moderato da Emiliano Abramo, Portavoce della Comunità di Sant’Egidio in Sicilia.

Interverranno:

Monsignor Dario Edoardo Viganò, Vice Cancelliere Pontificia Accademia delle Scienze e Presidente della Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo (in collegamento)

Fabrizio Zappi, Direttore Rai Documentari

Nicola Salvi ed Elisabetta Sola, Amministratori Officina della Comunicazione

L’evento aperto al pubblico si svolgerà, alla presenza delle istituzioni locali e della stampa, presso la chiesa di Santa Chiara in via Garibaldi 89 a Catania, a partire dalle ore 18:00.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.