Spett.le redazione , siamo Diana Mirotta e Giancarlo Rosso, responsabili ed ideatori del Progetto MedicalMente, una nuova realtà che si sta piano piano facendo strada nell’ambito degli eventi in campo Medico-Sanitario; affrontiamo tramite diversi medici che lavorando con noi, argomenti di Prevenzione e Promozione della Salute… abbiamo già stipulato diverse partnership con diverse Associazioni locali e vorremmo tramite il Vostro canale, informare più gente possibile che presso Autismi Cooperativa Sociale ( uno dei nostri partner) SABATO 6 MAGGIO ALLE 10.00 in via G. Perrotta n. 21 a Palermo ( zona Uditore), si terrà un incontro riguardante problematiche posturali e malocclusione, sia nei bambini che adolescenti e adulti … l’evento è totalmente gratuito e di prevenzione.. i relatori sono l’Odontoiatra Fabrizio Pepe e la Posturologa Lina Pocorobba. Sperando che possiate accogliere la nostra richiesta di pubblicazione della notizia.. alleghiamo la relativa locandina dell’evento ed i nostri recapiti!

Cordialmente

Diana Mirotta 334 8702275

Giancarlo Rosso 328 6278446

https://instagram.com/medicalmente?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://m.facebook.com/medicalmente/?wtsid=rdr_0ySgBGiiFrZVTRpAx

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.