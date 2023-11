Boutique trade show in programma a Gubbio

dal 20 al 23 novembre 2023

Una delle caratteristiche salienti del MEET THE BEST, evento B2B in corso Gubbio dal 20 al 23 novembre 2023, è senza dubbio quella dell’esclusività. Si tratta di una fiera boutique dedicata al mondo degli eventi di alto livello.

Ispirato al motto aziendale “Relazioni di valore per un business di valore”, Meet the Best vanta la formula vincente in stile club a invito, che garantisce ai partecipanti un networking piacevole ed efficace con i migliori players del settore International Event & Wedding. Tra questi partecipanti vi è Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo LUXURY WINE RESORT, struttura a 5 stelle che vede nel settore wedding uno dei propri punti di forza. Magnificamente situato in una posizione prospiciente il mare delle Egadi, Baglio vanta la bellezza di un’autentica dimora nobiliare e la passionalità di una tenuta di produzione di vini e olio pregiati. La partecipazione a un evento dedicato ai più importanti e prestigiosi players del settore certifica il valore riconosciuto di una esclusività che nasce da qualcosa di solido e reale. Il concetto stesso di lusso che Baglio Oneto trasmette si fonda su una forte tradizione di ospitalità, che affonda le radici nello spirito siciliano più autentico, reso speciale dalla benedizione di una location unica, in grado di far sentire il Mediterraneo con tutti quanti i sensi.

Per informazioni:

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo*****

LUXURY WINE RESORT

Contrada Baronazzo Amafi 8

91025 Marsala (TP)

Tel. 0923 746222

www.bagliooneto.it

info@bagliooneto.it

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.